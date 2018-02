Quoi de neuf Moscou: Sénégal, Espagne, Nigeria... Les premiers maillots dévoilés

A quatre mois du coup d’envoi de la Coupe du Monde 2018 en Russie (14 juin-15 juillet 2018), certains équipementiers à l’instar d’Adidas ou Nike commencent à dévoiler les tenues des 32 nations engagées dans la grande messe du football mondial. Passage en revue des maillots qui brilleront peut-être en juin prochain.

La firme allemande Adidas a misé sur le vintage en vue du Mondial 2018. Ainsi, la prestigieuse vareuse de la Nationalmannschaft, championne du monde en titre, sera inspirée de celle portée lors de l’édition 1990, remportée par… l’Allemagne justement. On y retrouve notamment le même design, à la différence que les couleurs du drapeau allemand ont disparu sur la version 2018.

L’autre clin d’œil de l’histoire sera représenté à travers la conception de la tunique de la Belgique, futur adversaire de la Tunisie au sein de la Poule G. Le maillot que porteront les coéquipiers de l’originaire de Kinshasa Lukaku Bolingoli ressemble à s’y méprendre à celui porté par les Diables Rouges lors de la Coupe d’Europe 1984.

Ce n’est pas forcément une référence, car les Belges étaient sortis dès la phase de poules.

Opposés à l’Argentine, à l’Islande et à la Croatie dans le Groupe D, les Super Eagles du Nigeria porteront quant à eux une tenue principale inspirée de celle de l’édition 1994, un millésime qui vit l’équipe atteindre les huitièmes de finale pour sa première participation à une phase finale.

Des motifs en chevron (noirs sur les manches, verts sur le torse) reproduisent le plumage d’un aigle, emblème du pays. Le maillot extérieur, plus sobre, est de couleur vert foncé.

Du côté de la Roja, la nouvelle tunique des coéquipiers d’Andrés Iniesta a suscité un véritable tollé à cause… d’une bande violette. En effet, cette couleur rappelle le drapeau de la seconde République espagnole, un régime qui s’était achevé par une guerre civile, suivie de la dictature de Francisco Franco.

Certains se sont ainsi offusqués de cet élément graphique rappelant les heures sombres de l’Espagne et ont même réclamé le retrait de la nouvelle tunique.

