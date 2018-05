Quoi de neuf Moscou: pour la FIFA, la Russie est "absolument prête" pour le Mondial 2018

En visite en Russie cette semaine, le président de la FIFA Gianni Infantino s’est montré très rassurant sur la préparation du Mondial 2018. A 40 jours du début de la compétition suprême, le patron de l’instance dirigeante du football mondial a notamment rencontré Vladimir Poutine, soulignant des retours « extrêmement positifs ».

«Vous êtes en train de travailler pour faire de cette Coupe du monde la meilleure Coupe du monde de l’histoire du football», a déclaré cette semaine le président de la Fédération internationale de football association (FIFA), Gianni Infantino lors d’une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine à Sotchi.

«Les retours de nos experts sont extrêmement positifs», a-t-il ajouté, estimant que «cela prouve que la Russie est absolument prête à accueillir le Mondial 2018 et pour célébrer un été de festivités dans ce beau pays».

Infantino a également souligné «le niveau unique d’implication, de dévouement, de professionnalisme» de la Russie afin d’organiser cet événement qui aura lieu du 14 juin au 15 juillet prochains.

Pour sa part, le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine a promis une « compétition au plus haut niveau »:

« Nous espérons tous que les joueurs vont s’impliquer dans le jeu, donner tout ce qu’ils ont, jouer au maximum de leur potentiel », a-t-il déclaré, les appelant à jouer « un football sans compromis, celui que les amoureux du ballon rond apprécient ».

