Quoi de 9 Moscou: Architecture, Mascotte Officielle, Récompense, et bien plus !

À neuf mois du début officiel de la Coupe du monde 2018 en Russie, les grands travaux battent leur plein.

Pour agmenter sa capacité à 36.000 places pour le Mondial 2018, la Ekaterinburg Arena dispose de deux tribunes à l’extérieur du stade. 😳 pic.twitter.com/GU8AHtySVZ — Actu Foot (@ActuFoot_) 2 octobre 2017



Mais nous débutons cette fois-ci par une étrange nouvelles suggérant qu’Il a d’abord fallu retirer les restes de soldats tombés au combat durant la Seconde Guerre mondiale dans la ville de Volgograd pour construire le stade, la Volgograd Arena, érigée sur les ruines des champs de bataille de la cité russe. Cela n’était pas vraiment une surprise car presque chaque nouveau projet urbain à Volgograd s’accompagne de la découverte de restes humains et de munitions.

Zabivaka

La mascotte officielle de la Coupe du Monde 2018, un loup nommé Zabivaka (« celui qui marque » en russe), et a été dévoilée le 21 octobre 2016. Représentant un loup anthropomorphe avec un T-shirt en laine marron et blanc avec les mots « RUSSIE 2018 « et lunettes de sport orange. La combinaison de T-shirt blanc et bleu et de short est la couleur nationale de l’équipe russe. L’élève designer est Ekaterina Bocharova, et la mascotte a été sélectionnée par vote sur Internet.

Parlons chiffres !

19,5 milliards de dollars … !

La Russie prévoit de dépenser environ 19,5 milliards de dollars pour la Coupe du Monde de la FIFA 2018 et la majorité de l’argent sera consacré à la construction de 12 stades et d’autres infrastructures pertinentes dans les 11 villes hôtes.

Ces villes hôtes sont Kaliningrad, Kazan, Moscou, Nijni Novgorod, Rostov-sur-le-Don, Saint-Pétersbourg, Samara, Saransk, Sotchi, Volgograd et Ekaterinbourg.

Sur les 12 sites utilisés, le stade Luzhniki de Moscou et le stade de Saint-Pétersbourg (les deux plus grands stades de Russie) seront les plus utilisés, avec 7 matches disputés dans chacun de ces stades. Sotchi, Kazan, Nizhny Novogrod et Samara organiseront 6 matches dont un quart de finale chacun, et le stade Otkrytiye à Moscou et Rostov-sur-le-Don accueillera 5 matches chacun, dont un tour de 16 matches chacun. Volgograd, Kaliningrad, Ekaterinbourg et Saransk seront les hôtes de 4 matchs chacun et aucune de ces villes n’hébergera de matches à élimination directe.

265 000 £

Les joueurs allemands recevront 265 000 £ chacun s’ils défendent avec succès leur titre de champion du monde en Russie l’année prochaine, a annoncé mercredi l’association de football du pays (DFB)

Une victoire du titre en Russie ferait de l’Allemagne seulement la troisième nation après l’Italie (1934-1938) et le Brésil (1958-1962) pour réussir une défense du titre mondial.