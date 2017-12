Qui va quitter l'ASM ? Qui va rester ?

Alors que le Mercato d’hiver se rapproche à grands pas, Monaco devrait enregistrer plusieurs départs durant le mois de janvier. Revue d’effectif des troupes de Leonardo Jardim.

Ils ne bougeront pas de Monaco Alors que Leonardo Jardim a indiqué que son groupe allait connaître des modifications lors du Mercato d’hiver, il ne faut pas non plus s’attendre à une révolution. SUBASIC, BENAGLIO, GLIK, JEMERSON, RAGGI, SIDIBE, AL.TOURE, R.LOPES ou encore FALCAO doivent poursuivre l’aventure sur le Rocher, même si la donne pourrait être différente l’été prochain. Aujourd’hui, il s’agit de resserrer l’effectif avec les homes de base du technicien portugais (qui est lui-même courtisé par une écurie chinoise). La crainte d’une grosse offre Si les cadres sont globalement partis pour rester, certains cas sont plus complexes que d’autres. Dans le viseur de Chelsea et Arsenal, LEMAR pourrait faire ses valises en cas de proposition XXL durant le moins de janvier. Alors que le club de la Principauté a été éliminé de toutes compétitions européennes, il faudra aussi surveiller les cas de FABINHO et MOUTINHO, notamment. Le Brésilien et le Portugais figurent parmi les éléments jugés indispensables, mais le marché hivernal pourrait réserver quelques surprises. Ils doivent s’accrocher Le début de saison n’a pas spécialement voulu leur sourire, mais ils continuent de faire partie du projet de l’ASM. C’est le cas de JORGE, TIELEMANS, K.BALDE, A.DIAKHABY ou encore CARRILLO (qui est l’un des chouchous du président Dmitri Rybolovlev). A.TRAORE reste aussi apprécié par Leonardo Jardim, même si le Malien peine toujours à enchaîner les matchs. Il est temps de bouger Recruté l’été dernier pour 8 M€, MEITE a de forces chances de migrer lors de la prochaine période de mutations. Un prêt est à l’étude pour l’ancien joueur de Lille et de Zulte. Courtisé en Angleterre, KONGOLO semble aussi susceptible de faire ses valises dans les prochaines semaines. Un discours qui vaut également pour GHEZZAL, N’DORAM et MBOULA qui ne devraient pas être retenus. Alors que certaines rumeurs le présentent comme un partant potentiel, JOVETIC n’apparaît, quant à lui, pas sur le départ pour le moment.