Quand Tony Yoka reprend l'hymne du Real Madrid

Présent mardi soir au stade Bernabeu pour assister à la demi-finale retour de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Bayern Munich, Tony Yoka a repris à gorge déployée l'hymne des Merengue après la qualification de Karim Benzema et ses coéquipiers pour la finale.

Tony Yoka fervent supporter du Real Madrid ? Après le match nul entre les Madrilènes et le Bayern Munich (2-2), mardi soir à Bernabeu, synonyme de troisième finale consécutive pour Zinédine Zidane et ses hommes, le boxeur français, présent au stade, a repris à tue-tête le célèbre hymne des Merengue « Hala Madrid » (« Hala Madrid y nada mas »). Vainqueur le 7 avril dernier au Palais des Sports de Paris de son quatrième combat professionnel, le champion olympique des Jeux de Rio devrait remonter sur les rings le 23 juin prochain. Trois jours plus tôt, Yoka passera l’oral devant l’agence française de lutte contre le dopage (AFLD) pour s’expliquer de ses trois no-shows qui lui ont valu une suspension d’un an avec sursis.