Quand le SAMU portugais se paye Neymar

Critiqué pour ses nombreuses simulations lors de la Coupe du monde, Neymar a été moqué dans une publicité réalisée par le SAMU portugais, INEM.

Les temps ne sont pas très bons en ce moment pour Neymar. Après l’élimination du Brésil en quarts de finale de la Coupe du monde vendredi dernier face à la Belgique (1-2), le joueur du Paris Saint-Germain vient de subir les foudres du SAMU portugais, INEM, suite à ses simulations perpétrées tout au long de la compétition. Pour cela, le compte Twitter des urgences ibériques a publié une campagne de publicité dénonçant les appels non urgents de la population et faisant perdre du temps précieux aux secouristes. Jusque-là, rien de particulier … Mais la publicité prend tout son sens avec l’image d’illustration de cette publicité mettant en scène …. Neymar, se tordant de douleur durant une rencontre de la Seleçao. La déclaration « 75,8 % des appels au 112 non plus ne sont pas des urgences » vient appuyer la campagne. La semaine dernière, une statistique hallucinante avait était dévoilée et révélait que le Brésilien avait passé 14 minutes au sol depuis le début du Mondial. Sur le même sujet, un journaliste mexicain avait été filmé en train de se rouler au sol pour imiter le joueur, accusé d’avoir réalisé des simulations grotesques en huitièmes de finale face à La Verde. Une compétition à oublier pour Neymar, qui est actuellement en vacances avant de rejoindre le PSG pour préparer la prochaine saison.