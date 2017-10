Qualifs CDM 2018 - Côte d'Ivoire : Gervinho, Doumbia, Bony, Seri et Adama Traoré forfaits

Gervinho, Wilfried Bony, Seydou Doumbia, Jean-Michaël Seri et Adama Traoré ont tous déclaré forfait pour le déplacement de la Côte d'Ivoire au Mali, vendredi en éliminatoires du Mondial 2018.

Défections en série chez les Eléphants de Côte d’Ivoire. Déjà privé pour le déplacement au Mali de Max-Alain Gradel et Wilfried Zaha, Marc Wilmots a eu de mauvaises nouvelles d’autres joueurs. Les attaquants Seydou Doumbia, Wilfried Bony et Gervinho feront également défaut, tout comme le milieu de terrain Jean-Michaël Seri et le défenseur latéral Adama Traoré. « Nous allons faire plus que tout pour passer », a affirmé à la presse le technicien belge, qui va devoir innover en vue de la rencontre à Bamako, vendredi pour le compte de la 5eme journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018.