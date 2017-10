Qualifs CDM 2018 - Bleus : Layvin Kurzawa ne s’est pas entraîné

Au lendemain de sa blessure au genou gauche, Layvin Kurzawa n’a pas participé à l’entraînement de ce mardi avec l’équipe de France. Djibril Sidibé était lui bien présent.

Une bonne et une mauvaise nouvelle. Ce mardi, les Bleus ont effectué leur deuxième entraînement de la semaine après le début du rassemblement à Clairefontaine lundi. La veille, lors de leur première séance en commun, Layvin Kurzawa et Djibril Sidibé avaient dû écourter leur entraînement après avoir été touchés au genou. C’est le Parisien qui semblait le plus souffrant, en délicatesse avec son genou gauche après un choc avec Olivier Giroud. Ce mardi, l’arrière gauche n’était pas présent sur le terrain. Une absence qui laisse donc planer le doute sur sa participation au match contre le Bulgarie, samedi à Sofia. Le Monégasque, lui, était bien présent avec le reste du groupe ce mardi, avec un bandage au niveau du genou.