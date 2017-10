Qualifs CDM 2018 - Bleus : Didier Deschamps a écrit à Bernard Tapie

Touché par un cancer, Bernard Tapie a reçu plusieurs messages de soutien et notamment un du sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps.

Didier Deschamps et Bernard Tapie se connaissent bien. Capitaine de l’équipe de l’OM championne d’Europe en 1993, le sélectionneur de l’équipe de France a adressé un mot d’encouragement à son ancien président, qui se bat actuellement contre la maladie. « Il a besoin de beaucoup de force et de courage, c’est un dur combat. Mais je pense qu’il est bien entouré et qu’il aura la force de surmonter cette épreuve », a confié Deschamps lors de sa conférence de presse, ce lundi à Clairefontaine, sans vouloir révéler le contenu du mot qu’il a envoyé à Bernard Tapie.