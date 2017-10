Qualifs CDM 2018 - Algérie : Brahimi forfait, Ghoulam absent

L'Algérie ira affronter le Cameroun sans Yacine Brahimi, forfait, et Faouzi Ghoulam, qui s'est fait porter pâle pour le stage de préparation à cette rencontre sans enjeu de la 5eme journée des éliminatoires du Mondial 2018.

Yacine Brahimi ne participera pas au match contre le Cameroun, samedi pour le compte de la 5eme journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Blessé avec le FC Porto, le milieu offensif algérien s’est présenté lundi au Centre technique national de Sidi-Moussa pour faire constater sa blessure. « Acheminé par le staff médical de la sélection nationale vers une structure médicale spécialisée, il a passé une IRM qui a révélé une lésion au muscle ischio-jambier, ce qui le rend inapte pour le stage (débuté lundi sous la direction du sélectionneur Lucas Alcaraz, ndlr) et le déplacement vers Yaoundé », a précisé la FAF sur son site officiel.

UNE BLESSURE DIPLOMATIQUE POUR GHOULAM ?

Un autre cadre manquera cette rencontre dépourvue d’enjeu, en la personne de Faouzi Ghoulam, le latéral gauche du Napoli. « Son club (…) a envoyé une correspondance à la Fédération algérienne de football pour l’informer que le joueur souffre d’une fièvre, d’une diarrhée et de vomissements et que son état de santé ne lui permet pas de voyager afin de venir faire constater sa maladie par le staff médical… Etant dans l’impossibilité de vérifier les allégations du SSC Napoli, la FAF ne peut que lui laisser le bénéfice du doute en espérant à Faouzi Ghoulam un prompt rétablissement », indique l’instance dirigeante, qui s’interroge toutefois, « (…) vu que le joueur a joué la veille 87 minutes un match de Serie A », et étudie « l’éventualité d’envoyer un médecin à Naples pour examiner le joueur, comme l’y autorise la réglementation. »