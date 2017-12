PUMA, le nouvel équipementier des lions pour 5 ans et 2,4 milliards de F CFA

L’équipementier PUMA est officiellement le nouveau sponsor des lions de la Téranga. La firme allemande va débourser la bagatelle de 750.000 euros (492 millions de F CFA) à la Fédération Sénégalaise de Football sur cinq ans.

Après le désastre ROMAI, la fédération sénégalaise de football s’est trouvé un nouvel équipementier pour les lions de la Téranga. En effet, PUMA a déboursé la somme de 3,750 millions d’euros (2,4 milliards de F CFA) pour habiller le Sénégal, au détriment des autres concurrents dont ADIDAS, Coq sportif et Nike entre autres. En position de force après la qualification du Sénégal à la prochaine coupe du monde 2018 en Russie et la place de meilleure équipe africaine selon le classement FIFA, la firme allemande a mis sur la table 750.000 euros (492 millions de F CFA) sur cinq ans pour convaincre les dirigeants sénégalais de résigner avec Puma selon le quotidien sénégalais L’Observateur. Selon Augustin Senghor, « l’offre de PUMA est au-dessus des autres offres reçus » a déclaré le président de la fédération sénégalaise de football face à la presse. « En termes financiers et de dotations, Puma est au-dessus des autres offres que nous avons reçues. Sur une durée de 5 ans, ce contrat nous permettra d’engranger des montants assez conséquents en termes de subventions annuelles fixes. En termes d’équipements, aussi, Puma a fait une offre très intéressante, puisque quand on terminait notre contrat en 2014, la valeur annuelle tournait autour de 500.000 euros. Là, on va passer à 750.000 euros. »

En effet, le Sénégal et la firme basée en Bavière étaient liés de 2003 à décembre 2014.