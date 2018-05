PSG : Samuel Eto'o espère que Neymar reste à Paris !

Samuel Eto’o, la star camerounaise de Konyaspor, s’est exprimé au sujet de la première saison de Neymar au Paris Saint-Germain évoquant au passage son avenir.

Joueur le plus cher de l’histoire de football, Neymar a en effet marqué 28 buts et délivré 19 passes décisives, toutes compétitions confondues, pour sa première saison dans la capitale française, avant de se blesser face à l’Olympique de Marseille en février dernier.

« Je ne suis pas déçu par son bilan, c’est sa première année. Il devait d’adapter au groupe, il l’a fait. La saison prochaine, on va vraiment pouvoir juger Neymar », a expliqué le Camerounais, lors d’un entretien accordé à France Football.

« J’espère qu’il va rester dans la plus belle ville du monde, après Douala et Yaoundé. Il est dans le club qu’il faut, il est bien payé et nous l’aimons énormément », a-t-il conclu.