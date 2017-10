PSG : Rabiot revient sur ses accrochages avec Ibrahimovic

Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport paru ce mardi, Adrien Rabiot revient sur ses accrochages avec Zlatan Ibrahimovic, son départ manqué vers la Roma et sa situation actuelle au PSG.

Connu pour son caractère bien trempé, Zlatan Ibrahimovic a dû être surpris de voir un jeune joueur de l’effectif lui tenir tête au moment de son arrivée au PSG. Dans un entretien paru dans La Gazzetta dello Sport, Adrien Rabiot reconnaît qu’il a insulté le géant suédois lors d’un match amical : « Le premier accrochage avec Ibrahimovic a eu lieu durant un match amical aux Etats-Unis. Il s’était énervé après moi car je n’avais pas effectué un bon mouvement. Il avait perdu le ballon et j’avais dû prendre un carton pour rattraper son erreur. Je me suis énervé et j’ai insulté Zlatan. Ce n’était pas élégant de ma part. L’autre accrochage, c’était à l’entraînement. On en est venu aux mains. Mais Ibrahimovic m’avait un peu dans le collimateur ce jour-là. Il aime les types avec du caractère comme moi, on est en bons termes. »

« La Roma m’aurait permis de faire un pas en avant »

Le milieu de terrain de l’équipe de France revient également sur son transfert manqué vers l’AS Roma il y a deux saisons : « Je pensais que c’était l’équipe idéale pour progresser, en apprenant de joueurs importants comme Francesco Totti, qui est un exemple pour tout le monde du football. La Roma m’aurait permis de faire un pas en avant dans ma progression, en rejoignant peut-être ensuite un plus grand club. Mais finalement cela ne s’est pas fait et aujourd’hui je suis heureux d’être resté. »

« Toutes les conditions pour que je continue à progresser au PSG »

Concernant sa situation actuelle au PSG, Rabiot explique qu’il se voit comme un milieu relayeur et ne semble pas pressé de prolonger son contrat qui expire en juin 2019 : « Au PSG aujourd’hui, il y a toutes les conditions pour que je continue à progresser, mais en tant que milieu relayeur : c’est le rôle qui me correspond le plus parce que c’est celui qui me permet d’exprimer au mieux mes qualités. Cela dit, il reste du temps pour parler de prolongation. Et au cours de ma carrière, j’espère aussi vivre une autre expérience le moment venu. Mais pour le moment je suis bien ici. »