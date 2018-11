Le Cameroun participe à sa 13e édition et n'a jamais gagné le titre malgré avoir joué 4 finales en 1991, 2004, 2014 et 2016. Le meilleur exploit de l'équipe reste un 8e de finale de la Coupe du Monde 2015 au Canada. Gaëlle Deborah Enganamouit et ses coéquipières rêvent désormais de monter sur le toit de l’Afrique. Le premier match du Cameroun sera contre le Mali le 17 novembre. Après, il défiera l'Algérie (20 novembre) et le Ghana (23 novembre).