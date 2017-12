PSG - Marquinhos : "Cette défaite va nous servir"

Après la défaite du PSG face à Strasbourg (1-2), Marquinhos regrettait l'entame de match de son équipe et pointait le manque de concentration des Parisiens à des moments clés pour expliquer ce revers. Le défenseur brésilien estime néanmoins que cette défaite peut avoir un effet bénéfique pour Paris sur le reste de la saison.

« Strasbourg a été efficace aujourd’hui (samedi). Ils ont su marquer sur leur peu d’occasions. On doit rentrer plus rapidement dans le match, on ne peut pas se permettre de prendre un but comme ça d’entrée. Après c’est compliqué de courir après le score. Ce match va nous servir pour la suite. On va se concentrer sur le prochain match (face au Bayern Munich, ndlr) très important qui arrive (…) Un match se joue sur des détails. Il faut qu’on reste concentré sur 90 minutes. On a pris un but sur nos deux moments de déconcentration. Parfois quand on n’est pas concentré les équipes ratent, ça n’a pas été le cas de Strasbourg ce soir.