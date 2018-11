PSG/Liverpool : Quand trio rime avec brio (Vidéo)

Dans les colonnes de L’Equipe,

Sadio

Mané

est revenu sur sa situation en équipe et sur les critiques d'El Hadji

Ousseynou

Diouf. En effet, ce dernier voudrait que le joueur de Liverpool se mette plus en avance en équipe nationale du Sénégal.

Sadio

Mané

a accordé un long entretien au quotidien français, L’Equipe. Selon l’ancien international sénégalais et double ballon d’or africain, El Hadji Diouf, la nouvelle star de l’équipe nationale sénégalaise devrait prendre plus de place à la tête de l’équipe d’

Aliou

Cissé.

Interrogé sur ce sujet,

Sadio

Mané

parle d’humilité « J’ai souvent parlé avec lui (El Hadji Diouf) et il m’a poussé à m’affirmer. Je l’ai écouté et j’ai pris le positif dans ce qu’il m’a dit, confie

Mané