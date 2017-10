PSG : L'arrivée à Paris, la polémique avec Cavani, le Ballon d'Or... Neymar Senior évoque l’actualité de son fils

Dans une interview accordée à Téléfoot ce dimanche, Neymar senior, père et agent du Brésilien, est revenu sur les différents sujets liés à l'actualité de son fils.

Sur l’arrivée de Neymar à Paris :

« Cette décision de Neymar de venir à paris m’a pris par surprise. Nous avions eu une proposition l’année dernière mais nous n’avions pas trouvé d’accord. Cette fois, la proposition de Paris était très intéressante. L’idée lui a plu d’aider Paris à gagner la Ligue des champions et le championnat. A-t-il hésité ? La vérité, c’est que c’est moi qui ai hésité jusqu’au dernier moment. J’ai dit à Neymar : « Tu es tranquille, tu es dans une zone de confort à Barcelone alors le meilleur choix pour toi est de rester. » Mais il a voulu sortir de ce confort, se mettre en danger. Ses amis Messi, Rakitic, Suarez, Piqué ont tous essayé de le retenir. C’était très difficile, mais Neymar voulait vraiment venir et on l’a soutenu. »

Sur la polémique du penalty avec Cavani :

« La polémique avec Cavani est exagérée. Ce sont deux grands joueurs. On a vu face au Bayern Munich qu’il n’y avait aucun problème. Dans chaque club, il y a parfois des désaccords. C’est nécessaire mais les proportions ont été amplifiées. Il ne faut plus en parler. »

Sur le Ballon d’Or et Mbappé :

« C’est sûr que dans quelques années, Mbappé sera dans la course. Si Neymar doit gagner le Ballon d’Or, il le gagnera. Mais je ne crois pas qu’il le veuille absolument. S’il voulait vraiment le Ballon d’Or, il serait resté à Barcelone parce qu’il avait tout à l’intérieur de ce club. Ce n’est pas ce qui l’a motivé pour signer à Paris. C’est l’équipe. Nous savions déjà qu’à quelques détails près, l’équipe pouvait gagner la Ligue des champions. Nous avons signé un contrat de cinq ans donc nous avons cinq ans pour gagner la Ligue des champions. Le projet du PSG à travers Neymar commence aujourd’hui et c’est une évidence qu’il est sur la bonne voie. »