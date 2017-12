La promesse de Ronaldo à son défunt père

Dans un entretien accordé au magazine allemand Kicker, la super star du Real Madrid Cristiano Ronaldo s’est laissée aller à quelques confidences sur sa vie privée et notamment sur son enfance difficile. Rare et instructif.

Cristiano Ronaldo est aujourd’hui intouchable chez les « Merengue » comme en sélection. A 32 ans, le quadruple Ballon d’Or compte déjà à son actif des dizaines de records qui font d’ores et déjà de lui l’un des meilleurs footballeurs de l’histoire. Des records qui ne risquent pas d’être battus de sitôt.

A lire aussi >> Les 10 records battus par Cristiano Ronaldo en 2017

Mais tout n’a pas toujours été simple pour CR7. Né à Funchal, sur l’île de Madère, sa famille ne croulait pas sous l’or, et le petit Cristiano a trouvé dans le football une échappatoire à une pauvreté qui le guettait. En 1997, il a même dû quitter son île pour Lisbonne et le Sporting Portugal à l’âge de 12 ans.

« Juste le fait que j’ai dû quitter ma famille à l’âge de douze ans pour vivre à Lisbonne seul dans un pensionnat, a été très, très difficile pour moi. Ce fut la pire expérience de ma vie. Mais heureusement que mon père était toujours là pour m’aider. Ma famille était à la base de mon succès » a confié le numéro 7 merengue qui porte un regard tendre sur son géniteur, disparu prématurément il y a douze ans à l’âge de 52 ans :

« Quand je parle de mon père, je suis fier de lui car il m’a appris beaucoup de choses. Je me souviens un jour, en rentrant de l’entraînement, je lui ai dit que, plus tard, nous aurions une grande maison et que nous deviendrions riches. Il m’avait répondu que c’était impossible. Aujourd’hui, je possède tout ce que j’avais promis à mon père. Mais lui, il n’est plus là… »

A lire aussi >> Le surnom gênant de Cristiano Ronaldo quand il était petit