Programme de la ligue 1 sénégalaise : Le derby Stade Mbour contre Mbour PC, en attraction

Il n’y a pas que le Clasico, au Sénégal, tous les yeux seront rivés sur le derby de Mbour entre le Stade Mbour et Mbour PC pour le compte de la 5ème journée de Ligue 1 Sénégalaise. Le match Guediawaye FC/Casa Sport est reporté.

Ce Samedi, le stade caroline Faye de Mbour sera en feu. L’un des derbys les plus chauds du championnat sénégalais se déroulera ce soir à 18h00. Mbour sera en ébullition pour le choc entre Stade Mbour et Mbour Petite-Côte. Un cadeau de noël pour terminer l’année 2017 en beauté et dans la bonne humeur. Ce match est aussi très important sur le plan comptable. En effet, Stade Mbour est troisième du classement avec 7 points à seulement un point des leaders Génération Foot (1er) et Linguére (2ème). Tandis que Mbour PC (9ème – 5 points) devra faire un bon résultat à l’extérieur pour s’éloigner de la zone rouge.

Les deux équipes mbouroises se sont affronté la saison dernière en finale de la coupe du Sénégal. Les pélicans de Mbour PC avaient remporté le trophée sur le score d’un but à 0. En championnat, leur dernière confrontation avait tourné en faveur du Stade Mbour (3-1).

Sur les autres matchs, duel d’académiciens à Déni, le leader Génération Foot accueille Diambars. Les grenats vont vouloir terminer l’année leader tandis que Diambars (13ème – 2 points) devra gagner pour sortir de la zone de relégation. L’autre leader du championnat, Linguére FC accueille Teugueth FC (11ème – 4 points) pour mettre la pression sur Génération Foot.

Programme

Samedi 23 Décembre 2017

16h00 Jaraaf – Douane

16h30 SONACOS – Ndiambour

16h30 Génération Foot – Diambar

17h00 Linguère – Teungheth FC

18h00 NGB – DSC

18h00 Stade Mbour – Mbour PC

GFC – Casa Sport reporté