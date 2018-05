Programme 25éme journée de Ligue 1 : Le choc Jaraaf / SONACOS, Douane vise la deuxième place

Énorme choc ce dimanche en ligue 1 entre Jaraaf et Sonacos. Les deux équipes occupent les deux premières places du championnat et jouent le titre. Douane déplace à Rufisque pour tenter d’accrocher le peloton de tête. Génération Foot en mauvaise posture, accueille le relégable, Guediawaye FC.

Ce dimanche, le leader du championnat, Jaraaf (1er – 47 points) reçoit son dauphin SONACOS (2ème – 41 points). Les Médinois ont l’occasion rêvée de prendre la large face à ces poursuivants directs. Le club de la Médina est une très bonne série. En effet, Jaraaf est à 6 victoires consécutives. Cependant, ça ne sera pas chose facile, car une défaite pourrait coûter la deuxième place aux Huiliers. En effet, l’As Douane (3ème – 38 points) se déplace à Rufisque pour affronter Teungueth FC (5ème – 34 points). Avec une victoire, les douaniers pourraient pendre la deuxième place. Les Rufisquois ont aussi leur carte à jouer. En effet, s’ils s’imposent à domicile, ils peuvent passer devant Génération Foot (4ème – 36 points) qui reçoit Guediawaye Fc (14ème – 10 points) à Deni Birame Ndao.

Programme de la 25ème journée :

Dimanche 6 mai 2018

16H00 Génération vs Guediawaye FC

16H00 NGB vs Casa Sport

16H30 Linguére vs Us Ouakam

17H00 Teungueth FC vs Douane

17H30 Stade Mbour vs Ndiambour

Lundi 7 mai 2018

17h00 DSC vs Mbour PC