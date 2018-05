Prix Marc-Vivien Foé : voici les 3 finalistes à la succession de Seri !

On connaît désormais les trois finalistes pour le Prix Marc-Vivien Foé, attribué chaque année par RFI et France 24 pour le meilleur joueur africain de la Ligue 1.

Ils étaient 13 le mois derniers et ils ne sont plus que trois pour prétendre à la succession du milieu ivoirien de Nice, Jean Michaël Seri. Les 3 finalistes sont le Tunisien Whabi Khazri (Stade Rennais), le Camerounais Karl Toko Ekambi (SCO Angers) et le Burkinabè Bertrand Traoré (Olympique Lyonnais).

Gaël Kakuta (RD Congo/Amiens), Keita Baldé (Sénégal/AS Monaco) ou encore de André-Frank Zambo Anguissa (Cameroun/Olympique de Marseille) sont ainsi éliminés de la course.

Le vainqueur sera dévoilé le 14 mai prochain à l’issue du vote d’un jury composé de 68 journalistes.