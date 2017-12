Préparation du Mondial : Le Sénégal sollicité par la Russie, la Croatie, la Serbie

En conférence de presse, ce jeudi 14 décembre, le président de la fédération sénégalaise de football a dévoilé les noms des équipes nationales qui ont sollicité le Sénégal pour des matchs amicaux avant la coupe du monde 2018 en Russie.

Augustin Senghor a déclaré face à la presse sénégalaise que « nous avons plusieurs propositions sous la main assez sérieuses et nos intermédiaires sont en train d’y travailler et très certainement cela va se faire. La Russie, la Croatie, la Serbie, la Corée du Sud, le Costa Rica et le Panama nous ont contactés » a révélé le président de la fédération sénégalaise de football. En pleine préparation technique, le Sénégal ne devra retenir que deux équipes. La fédération attend le retour du sélectionneur des lions, Aliou Cissé, pour choisir les prochains adversaires des lions avant la Coupe du monde 2018 en Russie. Le Sénégal devra choisir ses futurs adversaires en fonction des équipes qu’il va affronter lors du premier tour de la coupe du monde.

Pour rappel, le Sénégal est tombé dans le groupe H avec la Pologne, la Colombie et le Japon.