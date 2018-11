Premier League - West Ham : Nasri futur Hammer ? Pellegrini met les choses au point

Suspendu jusqu'en janvier 2019, Samir Nasri s'entraîne actuellement du côté de West Ham. Manuel Pellegrini a évoqué le cas de l'international français en conférence de presse.

La fin de la traversée du désert approche pour Samir Nasri. Suspendu jusqu'en janvier 2019 pour usage de produits prohibés, l'ancien Marseillais n'a plus joué le moindre match depuis novembre 2017.. L'ancien Gunner s'entraîne dans le but de retrouver une condition physique optimale mais, pour l'instant, rien ne garantit que les Hammers lui proposeront un contrat. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Manuel Pellegrini a mis les choses au point : « Samir Nasri travaille ici avec nous, a d'abord reconnu le technicien chilien. Cela fait longtemps qu’il est suspendu, mais nous lui donnons un coup de main pour qu’il retrouve les terrains. J’espère que, d’ici la fin de l’année, il sera en forme et, si c’est le cas, nous essaierons de le conserver ici à West Ham. » Si cela se concrétise, Nasri découvrira un troisième club de Premier League après avoir évolué pour Arsenal (2008-2011) et Manchester City (2011-2016).