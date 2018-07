Premier League - West Ham : Jack Wilshere pour trois ans (officiel)

Jack Wilshere s’est engagé ce lundi en faveur de West Ham. Libre de tout contrat, le milieu international anglais a signé un bail de trois ans avec le club anglais.

Enfin un nouveau départ pour la carrière de Jack Wilshere ? Après 17 ans à Arsenal, entrecoupés de deux prêts à Bolton (2010) puis à Bournemouth (2016-17), le milieu international anglais (26 ans, 34 sélections) s’est engagé avec West Ham ce lundi. Il a signé un contrat de trois saisons, comme attendu depuis de longues semaines. Il rejoindra dans la foulée sa nouvelle équipe en stage en Suisse. « Ça fait du bien, c’est spécial. Beaucoup de gens savent que j’avais un lien spécial avec ce club en grandissant, a expliqué Wilshere sur le site officiel des Hammers, puisqu’il était fan du club dans sa jeunesse, comme son père et son frère. Des gens auront vu une photo de moi dans un maillot de West Ham et j’ai de bons souvenirs de mon enfance à les supporter, les regarder à Upton Park. »

Wilshere sort d’une saison pleine à Arsenal

Wilshere souhaite néanmoins passer plus de temps sur le terrain que dans les tribunes. Trop souvent à l’infirmerie, le natif de Stevenage a rarement répondu aux énormes attentes qui pesaient sur lui à ses débuts chez les professionnels. Il avait tenté de se relancer à Arsenal la saison passée et avait notamment participé au bon parcours des Gunners jusqu’en demi-finales de la Ligue Europa (13 apparitions, 40 toutes compétitions confondues). Mais ça n’avait pas suffi au club londonien, avec lequel il aura remporté deux FA Cups, pour le convaincre de lui proposer un nouveau bail, malgré une première saison à au moins 40 matchs depuis 2010-11. Wilshere a ainsi dû se chercher un nouveau challenge, même s’il ne déménagera pas bien loin de l’Emirates Stadium. Il changera toutefois de maillot. Avec l’espoir qu’un nouveau look aille bien avec une nouvelle vie.