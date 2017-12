Premier League - West Ham : David Moyes admet son intérêt pour Jack Wilshere (Arsenal)

David Moyes a reconnu que Jack Wilshere faisait partie d’une liste de joueurs pouvant potentiellement intéresser West Ham l’hiver prochain.

Même s’il est au milieu de sa dixième saison chez les professionnels, Jack Wilshere n’a encore que 25 ans (26 le 1er janvier prochain). Un excellent argument pour inciter un club à le relancer, alors qu’il n’est que très peu utilisé par Arsène Wenger cette saison (762 minutes en 13 apparitions toutes compétitions confondues) et que son contrat arrive à son terme le 30 juin. West Ham pourrait ainsi se positionner sur le dossier, comme l’a indiqué David Moyes mardi en conférence de presse. « Jack Wilshere serait quelqu’un que nous devrions regarder s’il venait à être disponible. Je veux aussi être sûr que nous nous intéressons à des joueurs qui peuvent être au club pour une longue période, pas seulement à court terme. » International anglais (35 sélections), le natif de Stevenage n’a plus honoré la moindre cape depuis l’Euro 2016. A noter que s’il n’a plus disputé 25 matchs ou plus en Premier League avec Arsenal depuis 2012-13, la faute à ses blessures à répétition, Wilshere reste sur un exercice à 27 rencontres en prêt à Bournemouth.