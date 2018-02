Premier League : Une trêve hivernale historique dès 2020 ?

Selon The Times, le championnat d’Angleterre pourrait connaître une trêve hivernale dès 2020. Une décision historique de la part de la Fédération anglaise ! Cette trêve se déroulerait au mois de février pendant 13 jours.

La Premier League évolue petit à petit et se rapproche des modèles observés sur le reste du vieux continent. Même si, en Angleterre, il faut toujours faire différemment, la Premier League devrait connaitre sa première trêve hivernale lors de la saison 2019-20, selon The Times. Pour ne rien faire comme tout le monde et conserver la tradition du Boxing Day, la trêve hivernale de Premier League ne se déroulera pas en janvier, mais plutôt au mois de février à l’aube de la reprise des rencontres européennes. Une façon pour le championnat anglais de reposer les nombreux internationaux présents au sein de celui-ci. Cette décision, prise en concertation entre la Fédération anglaise, la Premier League et la Football League (D2 à D4), aurait également pour objectif de reposer les joueurs avant l’Euro 2020. Même si cette décision n’est pas encore confirmée, elle devrait ravir tous les acteurs de Premier League qui réclame cette trêve depuis quelques années. Si cela se confirme, le calendrier anglais pourrait être chamboulé avec un regroupement des 8emes de finale de Cup en milieu de semaine. La Premier League supprimerait également le « replay » dans cette compétition. Un allègement du calendrier notoire et qui risque de faire beaucoup parler d’ici 2020…