Premier League - Tottenham : Toby Alderweireld absent deux mois

Le défenseur de Tottenham Toby Alderweireld est blessé aux ischio-jambiers et sera absent pendant deux mois.

Coup dur pour Tottenham. Absent depuis le début du mois de novembre en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, Toby Alderweireld n’effectuera pas son retour avant le mois de février. Très embêté par ce pépin, Mauricio Pochettino a tenté de faire bonne figure en conférence de presse, mardi : « Certains joueurs ont plus d’influence que d’autres sur l’équipe, mais nous avons un effectif suffisamment grand », a-t-il tenté de se rassurer. Le défenseur belge manquera le Boxing Day et certains matchs très importants contre Manchester United et Manchester City. Tottenham espère le récupérer pour les 8emes de finale de Ligue des Champions contre la Juventus Turin.