Premier League: Tottenham - Manchester City en direct

Pas de répit en cette période de fin d’année en Premier League. Suivez le match en direct entre Manchester City et Tottenham à partir de 16h30 GMT ce samedi 16 décembre.

Les Skyblues, qui ont enchaîné 15 succès de rang ( un record en Premier League ), survolent le classement et tenteront d’écarter définitivement un autre concurrent au titre.

Les hommes de Pep Guardiola marchent sur l’eau en ce moment et accueilleront des Spurs de plus en plus inconstants après un début de saison tonitruant.

Qui va l’emporter selon vous?