Premier League : Stoke relégué !

Stoke City évoluera donc en Championship (D2 anglaise) la saison prochaine.

Malgré l’ouverture du score de Shaqiri, les Potters s’inclinent contre Crystal Palace (1-2), ce samedi, sur des buts de McArthur (68e) et Van Aanholt (86e).

Les hommes de Paul Lambert ont perdu le match qu’il ne fallait pas perdre et le club est mathématiquement condamné à la relégation.

FT: The Potters have lost. Defeat means we will be playing Championship football next season (1-2) #SCFC

— Stoke City FC (@stokecity) May 5, 2018