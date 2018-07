Premier League – Southampton : Guido Carrillo prêté à Leganes

Six mois après son arrivée, Guido Carrillo quitte déjà Southampton. L’ancien Monégasque est prêté pour une saison à Leganes (Liga).

Six petits mois et puis s’en va. Arrivé l’hiver dernier en provenance de Monaco, Guido Carrillo quitte déjà Southampton. L’attaquant argentin a été prêté pour toute la saison à Leganes. Incapable de trouver le chemin des filets sur les 10 matchs qu’il a joués avec les Saints, l’ancien Monégasque ne faisait pas partie des plans pour la saison qui s’annonce en Angleterre. En rejoignant l’Espagne et le dernier 17eme de Liga, il retrouve Mauricio Pellegrino, un entraîneur qu’il connaît bien puisqu’il a été sous ses ordres à l’Estudiantes et à Southampton avant que le technicien ne se fasse débarquer en mars dernier.