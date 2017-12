Premier League : le secret de la réussite de Salah est ... Drogba

Copyright -Via Twitter de l'UEFA

Didier Drogba a révélé que le buteur de Liverpool, Mohamed Salah, lui envoyait des textos lui demandant pourquoi il n’arrive pas à trouver le chemin des filets alors que les deux joueurs jouaient ensemble avec les Blues.

L’Ivoien et l’Egyptien ont joué ensemble en 2014 dans l’attaque des Blues, mais contrairement à Drogba, Salah n’a pas pu s’imposer et il a dû quitter Stamford Bridge à la fin de la saison.

En arrivant à Liverpool cet été après un passage à Rome, Salah empile les buts. Il compte 19 en 24 matchs toutes compétitions confondues de quoi affoler les compteurs.

Drogba a révélé qu’il a toujours cru au meilleur joueur BBC 2017. « C’était un temps, il m’envoyait des messages pour me demander les raisons qu’il n’arrive pas à marquer. Et je lui disait c’est juste une question de temps et de confiance, tu y arriveras ! »

« Quand t’as confiance en toi, tout peut arriver et tu peux enfin marquer des buts », lui a toujours dit pour l’encourager.

Drogba est fier de ce qu’est en train d’accomplir Salah qui marche bien sur ses traces et ce qu’il a fait avec l’Egypte en éliminatoires du Mondial 2018 est juste impressionnant.

« Je peux dire par ses célébrations qu’il sait ce qu’il fait maintenant, il ne devient pas fou mais il sort juste sa langue pour dire, ‘ouais c’est moi’. »

« Il devient un patron et un leader – nous l’avons vu dans l’équipe nationale et nous l’avons vu à Liverpool. »