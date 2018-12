Premier League : Riyad Mahrez étincelant face à Watford

I could watch @Mahrez22 all night. In fact, I will. — Gary Lineker (@GaryLineker) 4 décembre 2018

L'ancien milieu de Leicester a servi Leroy Sané à la 40e minute pour l'ouverture du score. Il a ajouté le deuxième but en début de la deuxième période sur un centre de Gabriel Jesus.Mahrez, qui a inscrit son 5e but de la saison et a livré sa 2e passe décisive en championnat, a été élu homme de match. Son aisance technique est irréprochable !Sa performance n'est pas passée inaperçue puisque que Gary Lineker le complimente en déclarant sur twitter qu'il pourrait le voir jouer toute la nuit.