Premier League : nouvelle distinction pour Mohamed Salah

Nouvelle distinction pour Mohamed Salah ! Déjà élu joueur de l’année en Premier League par ses pairs, l’attaquant de Liverpool a été également désigné meilleur joueur de la saison par le syndicat des journalistes anglais (FWA).

Le meilleur buteur du championnat anglais avec 31 buts a encore une fois battu le milieu belge de Manchester City, Kevin De Bruyne. Le Pharaon devient ainsi le premier joueur africain à glaner ce titre, et le troisième joueur de Liverpool avec Steven Gerrard et Luis Suarez.

Il s’agit de la quinzième fois qu’un même joueur gagne les deux titres lors de la même saison.

FWA Chairman said of Mo Salah's win over Kevin De Bruyne:

“What a race it has been between two players who, in a relatively short time, have reached genuine world class. But Mo Salah is the worthiest of winners." pic.twitter.com/yZpV9B74e0

