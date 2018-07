Premier League : Naby Keita et Liverpool se baladent !

Naby Keita a fait ses débuts avec Liverpool lors d’une rencontre amicale qui a opposé les Reds aujourd’hui à la modeste équipe de Chester (7-0).

Les Reds ont survolé les débats avec une victoire finale sur le score de sept buts à zéro. Vingt-deux joueurs ont pris part à cette rencontre du côté des Reds. James Milner et Daniel Sturridge étaientbien là et ont inscrit trois buts à eux deux. Le jeune Wilson a également mis un doublé, tandis que les dernières réalisations de la partie ont été l’œuvre de Kent et Ings.

Les deux nouvelles recrues Naby Keita et Fabinho ont effectué leur début avec les Reds. Klopp était satisfait de leur rendement, mais il a souligné que c’était « dur pour eux ». « C’est la première semaine, et niveau physique on n’est pas au mieux à ce moment-là. Pour Fabinho, ce n’était pas facile. C’était difficile de le trouver. Pour Naby, c’était mieux en seconde période. Mais on connait ces gars-là et leurs qualités. On ne les testait pas. On en testait d’autres », a-t-il ajouté.