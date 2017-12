Premier League - Manchester United : Une enveloppe XXL pour le Mercato d’hiver ?

Selon les informations du Sun, Manchester United pourrait dispose de plus de 90 M€ pour le Mercato d’hiver. Un latéral gauche serait notamment recherché par les Red Devils.

Alors que Luke Shaw et Matteo Darmian seraient sur le départ, Manchester United pourrait s’imposer comme l’un des principaux animateurs du Mercato d’hiver. A en croire les informations du Sun, les Red Devils pourraient disposer d’une enveloppe d’un peu plus de 90 M€ pour faire leurs emplettes durant le mois de janvier. Après avoir recruté Romelu Lukaku, Victor Lindelöf et Nemanja Matic l’été dernier, la formation managée par José Mourinho serait à l’affût pour renforcer trois postes. Le technicien portugais souhaiterait recruter un latéral gauche, un ailier droit et un milieu créateur.