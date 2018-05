Premier League - Manchester United : Sir Alex Ferguson hospitalisé après une hémorragie cérébrale

Selon plusieurs médias anglais, Sir Alex Ferguson aurait été admis à l’hôpital dans un état grave suite à une hémorragie cérébrale.

Ce samedi soir, plusieurs médias anglais (The Times, The Sun, Sky Sports…) annoncent que Sir Alex Ferguson a été admis dans un état grave à l’hôpital à la suite d’une hémorragie cérébrale. Une information qui vient confirmer les premiers éléments publiés par le Manchester Evening News dans la journée. On y apprenait que Darren Ferguson, fils de l’ancien coach de MU, avait manqué le match de Doncaster, qu’il entraîne, pour des raisons familiales. Dans la soirée, Manchester United s’est fendu d’un bref communiqué sur l’état de santé de l’Ecossais de 76 ans. Le club mancunien y explique que son ancien manager « a été opéré à la suite d’une hémorragie cérébrale. L’intervention s’est bien passée mais Sir Alex Ferguson est désormais en soins intensifs. »