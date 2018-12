Premier League - Manchester United : Paul Pogba une nouvelle fois dans le viseur de José Mourinho

Le gouvernement du Cameroun a réagi à la décision de la CAF de retirer au pays l'organisation de la CAN 2019.

Les infrastructures seront terminées

Au lendemain de l'annonce de la Confédération africaine de lui retirer l'organisation de la CAN 2019,, par l'intermédiaire de son ministre de la Communication, Issa Tchiroma Bakary. Exprimant la, la déclaration critique la décision de la CAF, sans toutefois annoncer une saisine des juridictions sportives par le Cameroun. " ne rend assurément justice ni aux investissements colossaux consentis par notre pays et qui se traduisent aujourd’hui par de belles infrastructures modernes visibles de tous, ni à l’engagement déterminé du Chef de l’État et au Peuple camerounais à déployer les efforts nécessaires pour abriter en 2019, une fête éclatante du football africain."Estimant que le Cameroun a subi un traitement spécial depuis le début de cette "affaire", le texte affirme que le pays(...) en les achevant à bonne date, ainsi que s’y est engagé le Chef de l’Etat." Et de tacler les hautes autorités du football africain. "Il y a néanmoins lieu de souligner que le football africain ne pourra se hisser au niveau de celui des continents plus avancés, sans le. Notre pays, qui a écrit certaines des pages les plus belles du football africain, continuera à œuvrer sans relâche, de concert avec les autres pays africains et les instances internationales du football, au développement du football de notre cher continent", conclut cette déclaration.