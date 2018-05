Premier League - Manchester United : Le prix d’Anthony Martial

Selon le Corriere dello Sport, Manchester United réclamerait cinquante millions d’euros pour se séparer d’Anthony Martial. L’attaquant international français serait notamment dans le viseur de la Juventus Turin.

Lié jusqu’en juin 2019 avec Manchester United (+ une année supplémentaire en option), l’attaquant international français Anthony Martial, 22 ans, aurait de vraies chances de changer d’air lors du Mercato d’été. En manque de temps de jeu avec les Red Devils de José Mourinho, le Tricolore serait notamment dans le viseur de la Juventus Turin. Alors que Chelsea pourrait aussi être intéressé, les Bianconeri auraient d’ores et déjà lancé des discussions avec l’entourage de l’ancien joueur de Lyon et de Monaco, auteur de neuf buts cette saison en Premier League. Et, selon les informations du Corriere dello Sport, le natif de Massy pourrait être disponible pour cinquante millions d’euros. Il s’agirait apparemment du prix réclamé par le Special One pour se séparer de son numéro 11 qui est aujourd’hui en concurrence avec Alexis Sanchez et Marcus Rashford sous les ordres du Special One