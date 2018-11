Premier League - Manchester United : José Mourinho veut Diego Godin (Atlético Madrid)

Selon le Daily Star, Diego Godin, le défenseur central de l’Atlético Madrid, figurerait dans les petits papiers du Manchester United de José Mourinho.

le défenseur central international uruguayen Diego Godin (32 ans) resterait plus que jamais dans le viseur de Manchester United. Selon le Daily Star, l’ancien joueur de Villarreal figurerait dans les petits papiers de José Mourinho, le manager des Red Devils. Apparu à onze reprises cette saison en Liga, le natif de Rosario pourrait d'ailleurs faire l’objet d’une offensive dès le prochain Mercato d’hiver. A en croire nos confrères anglais, il s’agirait de la priorité pour les dirigeants mancuniens qui souhaiteraient absolument renforcer leur arrière-garde durant le mois de janvier. Pour The Sun, le Slovaque Milan Skriniar (23 ans, Inter Milan) aurait aussi été ciblé par l’actuel huitième de Premier League, mais l’opération serait des plus coûteuses. En effet, les Nerazzurri réclameraient plus de soixante millions d’euros pour envisager de se séparer de leur numéro 37.