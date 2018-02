Premier League - Manchester United : José Mourinho perd patience pour Martial et Rojo

Selon le Daily Mail, José Mourinho souhaiterait que Manchester United finalise au plus vite les prolongations d’Anthony Martial et Marcos Rojo. Le Special One commencerait à perdre patience…

Alors que Marcos Rojo et Anthony Martial seront libres l’an prochain, José Mourinho commencerait à perdre patience. Les dirigeants de Manchester United auraient rencontré les représentants du Français et de l’Argentin en décembre, mais aucune offre de prolongation n’aurait été transmise pour le moment. Une situation qui aurait le don d’agacer le manager des Red Devils, même si le bail du Tricolore est accompagné d’une année supplémentaire en option. Alors que Marouane Fellaini serait parti pour faire ses valises l’été prochain, le Special One ne voudrait pas connaître la même mésaventure avec Rojo et Martial. Le technicien portugais commencerait à mettre la pression sur sa direction, qui devrait aussi gérer les cas de Juan Mata, Ander Herrera, Luke Shaw, Ashley Young et Daley Blind. Ces derniers ont été prolongés jusqu’en juin 2019, mais l’actuel deuxième de Premier League serait dans l’incapacité de trouver un accord sur le long terme.