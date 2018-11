Premier League - Manchester United : Intérêt pour Nikola Milenkovic

Moussa Wagué pourrait bientôt rejoindre l’équipe A du Fc Barcelone. En effet, pour remplacer Jordi Alba, l’international Sénégalais et Juan Miranda sont en pole position pour prendre la relève. L’information est du quotidien catalan, Mundo Deportivo. En effet, selon les informations du média espagnol, Moussa Wagué pourrait bientôt rejoindre l’Équipe A du Fc Barcelone afin de remplacer et suppléer, Jordi Alba qui peine à prolonger son contrat avec le club catalan. Cependant, Moussa Wagué n’est pas le seul visé pour remplacer Jordi Alba dans l’équipe A du Barcà. En effet, le staff barcelonais songerait aussi à Juan Miranda. Ce dernier s’est déjà entraîné avec l’équipe première Barcelonaise et a même joué un match de coupe du roi. Mais Moussa Wagué est clair, il fera tout pour arriver chez A « depuis que je suis tout petit, je rêvais de jouer pour le Barça. Maintenant que je suis ici. Et je suis plus près à jouer avec l’équipe première. Quand j’ai signé, ils m’ont dit que je pouvais le faire. Tous les joueurs de l’équipe B veulent jouer chez les A, un jour. Je suis ici pour cette raison, alors je vais tout faire pour y arriver », a laissé entendre l’international Sénégalais, Moussa Wagué.