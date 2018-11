Premier League – Manchester United : Chris Smalling proche de la prolongation

En fin de contrat à l’issue de la saison, Chris Smalling s’est vu proposer une offre de prolongation à hauteur de 125 000 euros la semaine par Manchester United.

Un salaire multiplié par 3

Avec pas moins de 9 joueurs en fin de contrat en juin 2019, Manchester United a du pain sur la planche. Les discussions ont déjà démarré pour Anthony Martial ou encore David De Gea mais n’ont pour l’instant abouti à aucun accord. D’après les médias anglais, ce pourrait bien être Chris Smalling qui soit le premier à prolonger l’aventure dans le nord de l’Angleterre. Même si la défense ne donne pas satisfaction à José Mourinho, le joueur passé par Fulham est l’un des chouchous du Portugais et il pourrait se voir rapidement récompensé.L’international anglais s’est vu proposer une prolongation de contrat avec à la clé une nette revalorisation salariale. Chez les Red Devils depuis 2010, l’international anglais (31 sélections) émarge actuellement à plus 40 000 euros la semaine et les Mancuniens lui proposeraient une extension de trois ans à 120 000 euros hebdomadaires selon le Daily Mail et confirmé par Sky Sports. Cette prolongation ne devrait pas empêcher Mourinho et la cellule de recrutement de mettre le paquet sur l’achat d’un autre défenseur central (Milenkovic ?) après avoir essuyer les échecs Tobby Alderweireld et Harry Maguire cet été.