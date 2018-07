C'est dĂ©sormais officiel, Riyhad Mahrez, l'ailier algĂ©rien de Leicester City, a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ© Ă Manchester City. Montant du deal : de l'ordre de 68 M€ pour un bail de cinq ans.

C’est dĂ©sormais officiel, Manchester City enregistre le renfort de l’ailier international algĂ©rien Riyad Mahrez (27 ans, Leicester City). AprĂšs s’ĂȘtre soumis Ă la traditionnelle visite mĂ©dicale, l’ancien joueur du Havre s’est engagĂ© sur la durĂ©e avec les champions d’Angleterre. Sur le coup depuis plusieurs mois, les Citizens ont dĂ©boursĂ© aux alentours de soixante-huit millions d’euros pour dĂ©baucher le Fennec. Le natif de Sarcelles s’est engagĂ© jusqu’en juin 2023 avec l’Ă©curie managĂ©e par Josep Guardiola, oĂč il sera en concurrence avec Leroy SanĂ©, Bernardo Silva, Raheem Sterling ou encore David Silva.

The best things come to those who wait
 🕘 #welcomeriyad to Manchester City! 💙 #mancity pic.twitter.com/lLjJZrz4J0

#lcfc can confirm that an agreement has been reached with Manchester City for the transfer of @Mahrez22.

➡ https://t.co/NVbclN1N4w#ThankYouRiyad pic.twitter.com/pHR7wigRg0

— Leicester City (@LCFC) 10 juillet 2018