Premier League - Manchester City : Guardiola, un titre avant la prolongation ?

Selon le Daily Mail, la prolongation de Pep Guardiola à Manchester City serait actée. Le leader de Premier League attendrait malgré tout un premier titre pour annoncer cette nouvelle.

Pour le Daily Mail, cela ne fait plus aucun doute : Pep Guardiola va prolonger à Manchester City. Alors que Manchester City caracole en tête de Premier League et que la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions est en bonne voie, les Skyblues auraient accéléré sur ce dossier prioritaire. Dès dimanche prochain, les hommes du technicien espagnol auront l’occasion de remporter leur premier titre de la saison avec la finale de la Coupe de la Ligue face à Arsenal (dimanche, 17h30). L’occasion rêvée pour la direction mancunienne d’annoncer la prolongation de son entraîneur vedette. Selon le quotidien britannique, Pep Guardiola attendrait de remporter ce fameux premier titre pour officialiser la poursuite de son aventure à Manchester.

Un contrat de 22 millions d’euros par an !

Lié à Manchester City jusqu’en 2019, l’ancien technicien du FC Barcelone serait donc à deux doigts de confirmer sa prolongation du côté de City. Avec ce nouveau contrat, le Catalan devrait poursuivre l’aventure jusqu’en 2021. Et pas à n’importe quel prix… Toujours selon le Daily Mail, le coach de 47 ans pourrait toucher le jackpot en cas de confirmation de cette prolongation. Pep Guardiola devrait toucher la coquette somme de 20 millions de livres par an. Soit presque 23M€. Une somme conséquente pour l’état-major des Citizens, mais loin d’être anodine à l’heure où les convoitises pourraient se multiplier autour du natif de Santpedor. Malgré un exercice 2016-17 sans titre, Pep Guardiola devrait prochainement rempiler et s’offrir par la même occasion un contrat en or.