Premier League - Manchester City : David Silva absent plusieurs semaines

C’est acquis, l’ailier néerlandais Arjen Robben (34 ans) ne prolongera pas son contrat avec le Bayern Munich, son club depuis août 2009, mais le mystère persiste tout de même quant à la suite de sa carrière. Libre en juin prochain, l’ancien joueur du Real Madrid, de Chelsea et du PSV Edindhoven va-t-il relever un dernier challenge ou se dirige-t-on tout simplement vers un départ à la retraite ? « Ce n'est pas entièrement clair, a expliqué l’ancien joueur de Bedum dans un entretien accordé à Kicker. "Que vais-je faire après le Bayern ? Les offres vont venir, nous allons voir cela bientôt." En attendant, c'est bel et bien le flou pour celui qui a notamment été annoncé de retour en Eredivisie ou en partance pour la MLS.Titularisé à 16 reprises lors des 16 premières journées de Ligue 1, le jeune milieu de terrain international camerounais de l'OGC Nice, Adrien Tameze, est le deuxième joueur le plus utilisé en championnat par Patrick Vieira. Le Lion Indomptable poursuit donc sa progression et est clairement l’une des plus grosses satisfactions niçoises dans cette première partie d’exercice, avec quelques performances qui ont attiré l'attention. Le Gym va ainsi naturellement devoir gérer l’intérêt d’autres écuries pour le joueur de 24 ans. Ce mardi, l'Equipe précise que Nice « a reçu récemment une marque d’intérêt » venue d’un club de Premier League. Un club qui serait même prêt à passer à l’action dès cet hiver pour celui dont la valeur a grimpé de quelques millions d’euros depuis la reprise, pour atteindre 7,1 M€ à ce jour selon le CIES. Sous contrat jusqu’en 2021 sur la Côte d’Azur, le milieu de terrain polyvalent n’aurait pas pour intention de faire ses valises à court terme, mais ne fermerait pas totalement la porte non plus. En cas d’offre satisfaisante pour les deux parties, Tameze pourrait donc quitter les Aiglons plus tôt que prévu.Alors qu’il avait été à l’origine de son arrivée à Leicester en 2016, Claudio Ranieri voudrait de nouveau pouvoir compter sur les services d’Islam Slimani. Le coach italien, qui entraîne Fulham, envisagerait même un mouvement dès cet hiver, à en croire le Telegraph. Rappelons qu'après une saison difficile chez les Foxes, Slimani a été prêté à Fenerbahçe, où il n'a marqué un seul but depuis son arrivée.Manchester City est parvenu à un accord pour blinder l’engagement de Phil Foden (18 ans). Malgré l’intérêt annoncé de certaines écuries étrangères (), le milieu de terrain international Espoirs anglais a choisi de rempiler avec son club formateur. Apparu à huit reprises cette saison en championnat, le natif de Stockport a paraphé un nouveau bail courant jusqu’en juin 2024 avec les Citizens de Josep Guardiola.En poste depuis septembre 2017, Javier Calleja n’est plus l’entraîneur de l’équipe première de Villarreal. Suite à la défaite de samedi contre le Celta Vigo (3-2, 15eme journée de Liga), et alors que les coéquipiers de Karl Toko Ekambi pointent à une inquiétante dix-septième place au classement, le technicien espagnol a été écarté par le sous-marin jaune. La nouvelle a été officialisée lundi soir. L'ancien coach de la réserve et des U19 est remplacé par Luis García Plaza (46 ans).