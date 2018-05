En fin de contrat avec Manchester City, le milieu de terrain ivoirien Yaya Touré ne prolongera pas. Une information confirmée par Josep Guardiola, le manager des Citizens.

C’est terminé pour Yaya Touré. En fin de contrat avec Manchester City, qui avait déboursé trente millions d’euros pour le recruter en juillet 2010, le milieu de terrain international ivoirien ne prolongera pas. Une information confirmée ce vendredi par Josep Guardiola, le manager des Citizens. Agé de trente-quatre ans, l’ancien Monégasque et Barcelonais va bel et bien faire ses valises à l’issue de cette saison 2017-18. « Yaya ne restera pas avec nous la saison prochaine, a indiqué le technicien espagnol en conférence de presse. Pour le match de Brighton (ndlr : match en retard de la 31eme journée de Premier League), nous serons concentrés sur la victoire et sur Yaya. Nous allons essayer de gagner pour lui. Yaya est venu ici au début du projet. Si nous sommes à ce niveau, c’est aussi grâce à lui. Il fut un joueur clé de Manchester City. » Apparu à neuf reprise cette saison en championnat, le numéro 42 compte aujourd’hui 315 matchs pour 82 buts avec les champions d’Angleterre.