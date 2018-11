Premier League – Manchester City : Benjamin Mendy opéré du genou gauche

Deux des trois proches de Karim Benzema placés en garde à vue mardi dans le cadre d’une présumée tentative d’enlèvement ont été déférés mercredi au parquet de Paris selon l’AFP. Une enquête judiciaire devrait être ouverte.

Une confrontation a eu lieu mardi avec le plaignant

L’affaire Benzema – ou du moins celle qui concerne ses proches pour le moment – se poursuit. Alors que trois membres de son entourage ont été placés mardi en garde à vue, dans le cadre d’une affaire de tentative présumée d’enlèvement et de séquestration, deux d’entre eux ont été déférés au tribunal de Paris en vue de leur éventuelle présentation à un juge d’instruction jeudi, a appris l’AFP de source judiciaire. Les deux personnes en question sont Smaïn Tabennehas, qui serait un ami d’enfance de Benzema et Yamna Aghrib, décrite comme la chargée de communication et marketing de l’attaquant du Real Madrid. La troisième personne à avoir été placée en garde à vue, un homme, a été remise en liberté sans poursuite pour le moment.Comme annoncé par Le Point mardi, les trois individus ont été confrontés à Leo D’Souza, qui avait déposé plainte le 8 octobre dernier en expliquant que l’un des protagonistes avait tenté de le faire monter de force dans un van, devant un bar du XIIIeme arrondissement de Paris. A l’origine de ces faits présumés, une somme de 50 000 € provenant d’un sponsor, que D’Souza était censé remettre à l’ancien Lyonnais après un voyage au Maroc. Mais qui aurait été saisie par la douane… Si l’international français ne s’est pas directement exprimé sur le sujet depuis mardi, il a relayé sur Twitter des messages de son ancien agent, Karim Djaziri, qui s’offusque de voir le quotidien L’Equipe « continuer » de « salir » Benzema et mettre en avant les faits divers le concernant plutôt que sa performance du week-end dernier contre le Celta Vigo.