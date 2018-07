Premier League - Liverpool : Sadio Mané recale le Real

De retour dans son village natal au Sénégal, Sadio Mané a tenu à démentir certaines rumeurs qui l’envoient au Real Madrid. L’attaquant de Liverpool se concentre sur sa saison à venir avec les Reds.

Eliminé au fair-play au premier tour de la Coupe du Monde avec le Sénégal, le capitaine des Lions de la Teranga Sadio Mané était de retour dans son village natal ce week-end. Interrogé par le site sénégalais Senego, l’attaquant de Liverpool a tenu à démentir les quelques rumeurs qui l’envoient du côté du Real Madrid, qui s’apprête à voir partir Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin. « Ce ne sont que des rumeurs. Je ne suis au courant de rien et on ne nous a pas contactés pour cela. Je reste un joueur de Liverpool et je vais rejoindre mes partenaires aux États-Unis pour la tournée de préparation d’avant-saison. Le Real est une grande équipe, mais je suis concentré sur mon équipe, Liverpool », a tenu à déclarer l’ancien Messin.

Sadio Mané doit reprendre avec Liverpool le 20 juillet

Les Reds vont s’envoler dans moins de deux semaines pour les Etats-Unis, où ils affronteront le Borussia Dortmund le 22 juillet à Charlotte, Manchester City le 25 à East Rutherford et Manchester United le 28 à Ann Arbor dans le cadre de l’International Champions Cup. « Sadio Mané et Mohamed Salah (qui vient de prolonger son contrat avec les Reds pour cinq saisons, ndlr) reviendront le 20 juillet, je pense. Ils auront eu un peu plus de trois semaines de vacances. C’est la durée dont ils ont besoin. On verra dans quel état ils reviendront. Ils ont un programme physique à suivre depuis mercredi », a confié Jurgen Klopp, l’entraîneur de Liverpool ce vendredi. Sadio Mané (21 buts et 11 passes décisives cette saison) est sous contrat jusqu’en juin 2021 avec les Reds.