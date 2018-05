Premier League - Liverpool : Christian Pulisic (Borussia Dortmund) dans le viseur

Selon Sport Bild, Liverpool souhaiterait s’attacher les services de Christian Pulisic, l’ailier américain du Borussia Dortmund.

Auteur de quatre buts et six assists cette saison en Bundesliga, l’ailier international américain Christian Pulisic (19 ans) figurerait dans les petits papiers de Liverpool. Selon Sport Bild, Jürgen Klopp, le manager des Reds, pourrait essayer de le débaucher lors du prochain Mercato d’été. Sous contrat jusqu’en juin 2020 avec les Jaune et Noir, le numéro 22 pourrait faire l’objet d’une offensive XXL, la barre étant apparemment fixée aux alentours de soixante millions d’euros.