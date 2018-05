Premier League (J37) : Stoke City relégué en Championship

Battu à domicile par Crystal Palace (1-2), Stoke City est relégué en Championship. Une première depuis 2007.

Onze après sa montée en Premier League, Stoke City va retrouver la deuxième division anglaise. Ce samedi, à domicile, les Potters ont été battus par Crystal Palace (1-2). Une défaite qui hypothèque toutes leurs chances de maintien, puisque leurs deux concurrents dans la course pour le maintien, Swansea et Southampton, s’affronteront à l’occasion d’un match en retard la semaine prochaine. Shaqiri avait pourtant ouvert le score en fin de première période (43eme). Mais McArthur (68eme) et Van Aanholt dans les dernières minutes (86eme) ont fait la différence en faveur des Eagles, qui terminent eux en trombe après avoir longtemps occupé la place de lanterne rouge. En difficulté toute la saison, Stoke n’a pas réussi à inverser la tendance, et ce malgré le renvoi de Mark Hugues il y a quelques semaines. Les coéquipiers de Kurt Zouma pourraient être dépassés par West Bromwich d’ici la fin de la saison.